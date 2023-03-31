Матчи 19-го тура запланировано провести в течение двух дней, а поединок тура между Львовом и Динамо доверили обслуживать Игорю Пасхалу, сообщает официальный сайт УАФ.

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Интересно, что 41-летний рефери неоднократно получал на орехи от Мирчи Луческу, а после ничьей с Колосом в 13-м туре румын назвал Пасхала одним из самых проблемных арбитров для киевлян. К слову, в этом туре система VAR будет работать сразу на двух матчах.

19 ТУР

1 апреля

12:00 – Минай – Ингулец – Монзуль К. (Харьков).

13:00 – Металлист – Колос – Дердо А. (Черноморск).

14:00 – Верес – Кривбасс – Бондаренко Д. (Одесса). Бригада VAR – Балакин М. (Киевськая обл.).

15:00 – Александрия – Ворскла – Козик Я. (Мукачево).

2 апреля

13:00 – Львов – Динамо – Пасхал И. (Херсон).

14:00 – Металлист 1925 – СК Днепр-1 – Омельченко О. (Словянск).

15:00 – Черноморец – Шахтер – Коваленко А. (Полтава). Бригада VAR – Шурман Д.

15:00 – Заря – Рух – Романов В. (Днепр).

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