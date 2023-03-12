"Конечно, мы понимали, что это за матч. Если брать турнирную таблицу и весь чемпионат, для нас это была очень важная игра. Мы готовились с полной отдачей, хотели победить сегодня, добыть очки. Но такие ошибки, которые мы допустили в обороне... Один гол решает весь ход матча.

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Динамо воспользовалось нашей ошибкой и село в оборону. Киевляне оборонялись, играли низко, не давали пробивать во втором тайме. Это не очень было похоже на Динамо. Они тянули время, что-то кричали, валялись. Я не понимаю: Динамо – это гранд украинского футбола, они не должны себя так вести.

В общем, ребята недовольны. Они хотели добыть очки, победу хотели, они лезли вперед. Но это футбол, мы понимаем, что одна ошибка решает итог таких матчей.

Новички в старте? Это было мое решение. Есть равноценные игроки у нас, которые тоже хотят играть. Мы всем будем давать шанс, а кто будет лучше – тот будет выходить на поле.

Не будем опускать руки. Будем работать, готовиться к каждому матчу, выходить и одерживать победы. Нам это нужно. Думаю, болельщики тоже хотят видеть победы СК Днепр-1", – сказал Кучер в послематчевом комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

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