КДК УАФ сообщил, что Буяльский получил дисквалификацию на 3 игры за удаление уже после финального свистка в матче с СК Днепр-1.

Буяльский получил наказание за скандальное удаление после игры с СК Днепр-1 – лидер Динамо сохранил шанс на Классическое

В своем Instagram киевляне решили показать свое несогласие с таким решением, поставив под текстом новости хэштеги с пометками "клоун" и "цирк", а также отметив на фотографии цирк-шапито.

К слову, Буяльский сыграл в 29 матчах за Динамо в текущем сезоне, в которых отметился 12 голами и 6 ассистами.

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