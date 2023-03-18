Поединок 3 и 4 команд УПЛ 2022/23 ожидался с особым интересом. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Заря на "Футбол 24", стартовал в 14:00. Луганский клуб не проигрывал 6 туров подряд и победил киевлян в первом круге (3:2). Команда Луческу стремилась не отпустить слишком далеко Шахтер и сократить отставание от зоны Лиги чемпионов. Румынский наставник внес 3 перестановки в основу. Вынужденно выпустил вместо Караваева и Буяльского Тымчика и Гармаша. Также Царенко заменил Бенито, который не убедил против СК Днепр-1. Из 6 арендованных Зарей динамовцев только Бурда и Булеца не попали в заявку, тогда как Бражко, Русин и Антюх вышли с первых минут.

Динамо – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ

Многовато фолов от гостей на старте встречи. Жестковато принимают Гармаша, Вивчаренко и Тымчика. За фол против последнего Русин даже получил желтую. Впрочем, киевляне не могут извлечь хоть какую-то остроту из многочисленных стандартов. Упоминания заслуживает разве что кивок Дячука, выигравшего воздушную дуэль, на Попова. Денис лишь рукой дотянулся, судьи не заметили, ведь можно было и "горчичник" выписать. Дячук уже второй раз за минут 15 опасно обрезался в высокой позиции. Антюх протянул, Попов в классном подкате выручил партнера по центру обороны.

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План Зари очевиден: пытаться прессинговать на чужой половине в поисках потерь, допущенных игроками Луческу. Если же не получается – садиться в низкий блок и надеяться на быстрые контры. Ведь Динамо откровенно не хватает идей в нападении. Луганский клуб в отличие от днепрян не спешит перехватывать контроль мяча. Поэтому имеем на поле ситуацию, когда обе команды задыхаются в позиционном нападении, мечтая о свободе контратак.

Бей своих – по такой тактике действуют арендованные динамовцы. Антюх врезал по ноге Вивчаренко, который обыгрывал Дениса на левом фланге. Желтая, как и в моменте, когда Тымчик чисто выбил в борьбе сначала с Герреро, а затем Русиным – здесь уже сомнительное решение судьи. В целом же команде Луческу на солидном уровне удавалось убивать контригру Зари до перерыва. Хотя первый удар в матче за гостями. Дячук сбросил под удар Бражко, но сам же и заблокировал, и выиграл дальнейшее единоборство. Максим выглядит все мощнее, если говорить сугубо о защитных обязанностях.

Несколько индивидуальных вспышек Царенко, которого сегодня засунули на правый фланг, не получают продолжения. Кабаев регулярно теряет мячи, Ванат отрезан, безумный брак динамовцев, когда нужно выполнить последний пас. И снова Царенко хоть что-то пытается придумать. Тонко в касание бросает Антон в штрафную, однако партнеров на мгновение опережает левый защитник Зари. Дячук и Кабаев элегантно забрасывают диагонали с продвижением на правый фланг, а вот до ударов дело доводит только соперник. Прошел быстрый переход гостей после потери Царенко: Герреро через Мишнева покатил направо, Антюх без опеки бахнул выше с линии штрафной. Это был единственный удар в пределах штрафной площади за весь тайм.

У Динамо численно значительно больше атак, но контрвыпады Зари суммарно явно поострее. На две команды 2 удара, из которых 1 заблокирован. Ошибочная инфографика от транслятора, который откуда-то насчитал 3 выстрела и 2:4 по сейвам голкиперов. Похоже, на этой игре засыпают все. И вот Киев понемногу просыпается на 47 минуте. Кабаев выкатил под дальний удар Сидорчуку – эффектно, несколько неточно. Слишком часто пропускает Динамо забросы на Русина. Вот и на этот раз левый вингер блестяще обыграл на фланге Попова, после чего прострелил на противоположный край. Антюх на 49 минуте стал первым, кто попал в створ ворот. Для Нещерета, впрочем, беспроблемный сейв.

Еще одна убийственная контра левым краем, теперь уже после стандарта Динамо. Тымчик неудачно принимает на грудь, Русин спокойно проходит Сидорчука, обыгрывается с Герреро и пробивает с нескольких метров в Нещерета. Кабаев и Гармаш начинают все чаще смещаться поближе к Царенко на правый фланг. Там же проходит стеночка Ваната с Антоном, нападающий хозяев стреляет головой – первое попадание коменды Луческу в створ на 53 минуте случилось. И тут происходит странноватая тройная замена на 56 минуте. Царенко, Гармаш и Кабаев ушли отдыхать. Вышли Пэррис, Шепелев и Волошин.

Если Гармаш и Кабаев напрашивались на замену из-за постоянного брака, то Царенко был одним из самых острых. Батагов привозит под легким прессингом киевлян – Пэррис и Сидорчук получили немного пространства, покружились в штрафной, но все их попытки отдать/пробить заблокировали. Антюх оттер и усадил Дячука на газон. Денис вышел на ударное пространство в штрафной, но не попал в дальний. Стиль Зари максимально простой с забросами вперед на быстрых крайков, однако это приносит значительно больше остроты, чем все потуги Динамо с преимуществом в контроле мяча.

Русина заменил арендованный у Шахтера центрфорвард Погорелый, так что Герреро перешел на левый фланг, поменявшись краями с Антюхом. Несколько попыток ударов от динамовцев в штрафной, однако все под давлением – если не блок, то промах. Очень часто неправильные решения принимает Пэррис, совсем не заметен Волошин, Шепелев где-то традиционно в серой зоне. Замены Луческу не очень сработали, но румын не сдается – на 75 минуте Ваната меняет Рамирес.Сидорчук сначала подарил Заре атаку небрежным пасом в центре, а затем на пару с Поповым еле остановил проход Антюха. Денис уже было упал, но поднялся на ноги и получил болезненный удар по ноге – справедливая желтая капитану Динамо.

Стандарт с линии штрафной не очень удался Бражку – выше. Антюха сразу после данного эпизода заменил Хлань. Штрафному от Лонвейка также не хватило точности, зато удалось заработать угловой. Рамирес после подачи Пэрриса с близкой дистанции пробил в руки Сапутину. А на 82 минуте Заря открыла счет. Это 20-летний Хлань беспрепятственно прострелил с правого края, снаряд пролетел через всех динамовцев, которые довольно пассивно смотрели кино. Герреро прошил перчатки Нещерета, и этот момент наглядно показал качество замен обоих тренеров.

Волошин неплохо пробивал с дуги перед штрафной, но прямо по центру. Неожиданно возникли проблемы у голкипера гостей, но это и весь ответ в конце встречи, потеряны и целых 5 компенсированных минут. Заря после вполне логичной второй в сезоне победы над Динамо отрывается на 4 очка. У киевлян остаются 33 балла с риском отпустить лидеров на минимум 9 пунктов.

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