Поединок 3 и 4 команд УПЛ 2022/23. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Заря на "Футбол 24", стартует в 14:00. Луганский клуб не проигрывал 6 туров подряд. Команда Луческу стремится не отпустить далеко Шахтер, а также реваншироваться за поражение 2:3, случившееся в первом круге.

Шахтер заработал более €43 млн за еврокубковый сезон-2022/23, Динамо – втрое меньше, чем в прошлом году

В составе Зари таки появился Владимир Бражко, права на которого принадлежат Динамо. Именно он в первом круге забил победный гол в ворота киевлян, а сегодня снова получил разрешение сыграть против Динамо. Сергею Булеце повезло меньше – чемпион мира U-20 вне заявки.

У Динамо есть две потери – Буяльский и Караваев дисквалифицированы. Справа в защите вышел Тымчик, а вместо Виталия с первых минут играет Денис Гармаш. Кроме того, шанс в стартовом составе получил молодой Антон Царенко. Вернулся и недавно попавший в ДТП Владислав Супряга. Он в запасе.

Динамо: Нещерет – Тымчик, Дячук, Попов, Вивчаренко – Сидорчук, Лонвейк – Царенко, Гармаш, Кабаев – Ванат.

Заря: Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын – Бражко, Дришлюк – Антюх, Мишнев, Русин – Герреро.