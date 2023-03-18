Поединок 3 и 4 команд УПЛ 2022/23 ожидался с особым интересом. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Заря на "Футбол 24", стартовал в 14:00. Луганский клуб не проигрывал 6 туров подряд и победил киевлян в первом круге (3:2). Команда Луческу стремилась реваншироваться, не отпустив в отрыв Шахтер и сохраняя позиции вблизи зоны ЛЧ.

Заря переиграла Динамо в матче УПЛ – арендованные киевляне замучили, кошмар команды Луческу без лидера и контраст замен

Впрочем, Динамо потерпело очередное фиаско в текущем сезоне. Игра шла к ничьей вплоть до 83 минуты. После передачи с правого фланга Герреро получил мяч в штрафной и пробил в касание – Нещерет почти остановил удар, но сфера предательски пересекла линию ворот.