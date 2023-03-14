"Рамадани – это просьба Луческу. Он что-то видит, что-то знает, что-то думает об этом футболисте. Я не могу сказать, потому что тоже не понимаю, зачем было покупать Пэрриса, а он почти не играет. Лонвейк не может найти позиции, хотя против СК Днепр-1 отыграл в основе. Отыграл настолько, насколько возможно в нынешнем Динамо.

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Насчет Пэрриса я тоже не совсем понимаю. Он вроде был травмирован, но почему потом не играл? Я совершенно не понимаю, зачем брали этого футболиста? Чтобы он вообще не играл? Как-то странно. Даже Волошин не играл, я думал, что увидим Пэрриса, но... Луческу, его не всегда можно понять! Честно говоря, я много его решений не понимаю", – заявил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

По информации Transfermarkt, это трио легионеров обошлось Динамо в 2,75 млн евро. Лонвейка (1,50 млн) и Пэрриса (1 млн) пригласили еще осенью, а Рамадани лишь несколько недель назад перешел из Шкендии за скромные 250 тысяч.

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