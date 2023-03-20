"В вашу команду пришли легионеры новички: Пэррис, Лонвейк, Рамадани. Вы вернули из аренды Диалло, который всем своим видом и поведением показывает, что он не хочет играть за эту команду. Для чего вы вернули Эрика Рамиреса за несколько дней до начала второго круга?

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Наверное чтобы они играли, чтобы усилили команду. А если они, как говорит Луческу: "Легионеры по уровню ниже моих футболистов". То для чего вы их подписываете?" – отметил Вацко в программе Вацко On Air.

Добавим, что Эрик Рамирес вернулся в Динамо этой зимой, но не отличался результативными действиями за киевлян. Рамадани не дебютировал в официальных матчах, а стабильное место в основе получил Джастин Лонвейк – этому поспособствовала тяжелая травма Шапаренко.

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