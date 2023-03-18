"У Динамо не получилось ничего. Самую главную задачу выхода из не самой сильной группы Лиги Европы они не выполнили. Что тут сказать – какое было качество игры, такой и результат. Луческу говорит, что у Динамо молодая команда, ушло 11 футболистов за год, но я могу привести собственный пример.

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Когда я возглавлял Динамо, у нас тоже ушло 11 футболистов, которые были не на последних ролях в команде: Коваль, Вида, Хачериди, Морозюк, Рыбалка, Ярмоленко, Антунеш, Мораес, Гонсалес, Мбокани. Но мы свою задачу в еврокубках решали и с молодыми ребятами: выходили из группы, проходили первый этап плей-офф.

Поэтому Луческу не нужно сетовать на то, что ушло 11 человек. Для этого он и главный тренер – чтобы давать результат. Когда Динамо выиграло чемпионат, все лавры достались Луческу. Сейчас у него остались практически те же футболисты, они же не в один момент ушли. Но качество и результат, который показывает Динамо – неудовлетворительные. Со всем уважением к Динамо, но за евросезон я поставлю им двойку", – сказал Хацкевич в комментарии FanDay.

Напомним, Динамо в своей группе Лиги Европы набрало одно очко и заняло последнюю строчку, пропустив вперед Фенербахче, Ренн и АЕК Ларнаку.

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