"Ключевым был высокий прессинг. Им было сложно, потому что Модрич и Кроос очень хорошо справляются в таких матчах. Они не боятся, хорошо выводят мяч, и в этом смысле сопернику было тяжело. Камавинга сейчас тоже переживает отличный момент и использует его. Ему помогает спокойствие ветеранов. Кроос и Модрич играют, потому что заслуживают этого, а не из-за своего статуса. Я счастлив. Мы – современная команда, полная энергии

Победный гол Бензема в видеообзоре матча Реал – Ливерпуль – 1:0

Винисиус? Для меня он лучший в мире. Сегодня он не забил, но сыграл очень хорошо и отдал результативную передачу. У Бензема ушиб, не более. Надеюсь, серьезных проблем не будет.

У меня нет никаких предпочтений перед жеребьевкой, хотя я рад за Италию. У нас даже больше уверенности, чем в прошлом сезоне, но этого мало. Лига чемпионов очень сложная, и мы видим это по уровню участников четвертьфинала", – цитирует Анчелотти Marca.

Реал вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, уверенно обыграв Ливерпуль в ответном матче.