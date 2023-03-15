Поединок 18-го тура УПЛ Ворскла – Металлист 1925 будет сыгран в Полтаве на стадионе имени Бутовского. Игра запланирована на субботу, 18 марта. Стартовый свисток прозвучит в 13:00, сообщает официальный сайт харьковского клуба.

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Это первый матч в сезоне 2022/23, который полтавская команда сыграет в родном городе. В первом круге Ворскла принимала своих соперников на стадионе Миная, а поединок 16-го тура против Зари сыграла в Александрии.

После 17-ти туров Премьер-лиги команда Виктора Скрипника набрала 19 очков и занимает 9 место. Металлист 1925 имеет на бал больше и разместился на 8-й строчке турнирной таблицы.

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