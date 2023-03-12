"Эрлинг должен забивать по пять голов в каждой игре. Если он этого не делает, то он окажется под давлением. На самом же деле на него не оказывается никакого давления, потому что пока он проводит невероятный сезон.

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Одной из его величайших способностей, которые я обнаружил, является тот факт, что он никогда не теряет своего… Он может упустить один шанс, но никогда не впадет в депрессию из-за этого, не загрустит. Холанд всегда мыслит положительно, потому что знает, что у него будет новый шанс, и он им воспользуется. Это невероятное качество для футболиста.

Его жизнь неизменно будет связана с попаданием мяча в сетку. Если он не забивает один-два гола, люди начинают говорить, что он уже не тот. Но он всегда "тот", и цифры говорят сами за себя – количество голов (28), которые он забил в чемпионате, хотя сейчас только март", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

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