Достижение Месси и победный гол Мбаппе в видеообзоре поединка Брест – ПСЖ – 1:2
ПСЖ вырвал победу над Брестом в матче 27-го тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор поединка Брест – ПСЖ на "Футбол 24".
ПСЖ ожидаемо владел инициативой, но кроме упущенного момента Мбаппе почти нечего было вспомнить в первом тайме до гола Солера. Карлос добил мяч в ворота после дальнего удара Мбаппе.
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Впрочем, уже до перерыва парижане пропустили – Онора убежал от защитника и пробил Доннарумму. ПСЖ после перерыва создал еще несколько возможностей, но забить не удавалось вплоть до 90 минуты, когда Месси с центра поля отдал на Мбаппе, Килиан убежал на рандеву с вратарем, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.