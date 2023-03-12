ПСЖ ожидаемо владел инициативой, но кроме упущенного момента Мбаппе почти нечего было вспомнить в первом тайме до гола Солера. Карлос добил мяч в ворота после дальнего удара Мбаппе.

ПСЖ после вылета из ЛЧ чуть не опозорился во Франции – Месси и Мбаппе принесли победу в компенсированное время

Впрочем, уже до перерыва парижане пропустили – Онора убежал от защитника и пробил Доннарумму. ПСЖ после перерыва создал еще несколько возможностей, но забить не удавалось вплоть до 90 минуты, когда Месси с центра поля отдал на Мбаппе, Килиан убежал на рандеву с вратарем, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.