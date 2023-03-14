Довбик мог покинуть СК Днепр-1 за 15 миллионов
Помощник Дарио Срны в Шахтере Карло Николини рассказал, как форвард СК Днепр-1 Артем Довбик мог сменить клубную прописку за солидную сумму.
"Довбик – классный нападающий, он мог бы хорошо выступать в Италии. Артем хорошо играет головой, у него отличная левая нога.
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Он может хорошо выступать на позиции вингера или нападающего, но СК Днепр-1 отклонил предложение в 15 миллионов. Многие клубы интересуются им", – поделился Николини в комментарии Firenzeviola.it.
Заметим, что Довбик провел 25 поединков за СК Днепр-1 во всех соревнованиях, в которых отметился 17 голами и 5 результативными передачами.
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