Сборная Украины во время встречи с детьми / Стоп-кадр из видео

Накануне футболисты и тренерский штаб сборной Украины встретились с украинскими детьми, которые покинули родную страну после полномасштабного вторжения российских войск и сейчас временно проживают в Англии.

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Игроки отвечали на вопросы маленьких украинцев, один из которых заставил футболистов разразиться смехом. "Сколько тебе дают денег за матч?" – решил поинтересоваться финансовыми перспективами футбольной профессии мальчик у Артема Довбика.

Форвард СК Днепр-1 даже несколько смутился, ища быстрый ответ. Когда эмоции улеглись, Довбик удовлетворил любопытство соотечественника: "Спасибо за вопрос. За матч нам денег не дают. Нам дают месячную зарплату".

Напомним, поединок отбора на Евро-2024 против Англии сборная Украины проведет в воскресенье, 26 марта. Начало встречи в 19:00.

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