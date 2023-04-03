"Тяжелая игра была. Команда соперника очень хорошо оборонялась. Конечно, нам надо было забить быстрый гол и все было бы проще, но главное, что мы его забили, а когда – это уже не важно.

Хет-трик Довбика в видеообзоре матча Металлист 1925 – СК Днепр-1 – 0:3

Хорошо и Влад Рыбак сыграл, потому что у соперника были моменты, когда они выбегали в контратаки, и голкипер пару раз нас выручил. Артем Довбик неплохо вошел в игру, вернулся в свое русло, начал забивать и хорошо сыграл.

Почему он вышел со скамейки запасных? Его беспокоила старая травма и таким было мое тренерское решение. Пеглоу хорошо выглядел на этой позиции в контрольном матче с Металлистом и хотелось его попробовать в официальной игре. Что с бразильцем? Он потянул заднюю мышцу, но надо сделать медосмотр и тогда уже будет что-то известно точнее.

Такие победы, когда дожимаешь соперника в конце матча, добавляют уверенности ребятам. Это очень важно для нас", – цитирует Кучера официальный сайт днепрян.

Напомним, СК Днепр-1 не без проблем разгромил Металлист 1925 (3:0) и после осечки Шахтера с Черноморцем отстает от "горняков" на одно очко.

СК Днепр-1 разгромил Металлист 1925 – Довбик оформил хет-трик, оторвавшись от Буяльского, Эдмару и Ко дальше не фартит