Финал чемпионата Паулиста, первый матч

Агуа-Санта – Палмейрас – 2:1

Голы: Мезенга, 44, 90+2 – Эндрик, 53

"Зеленые" считались очевидными фаворитами и сразу начали давить, но пропустили первыми. Мезенга поразил ворота в конце тайма.

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После перерыва вышел Эндрик, забивший за несколько мгновений, удачно сыграв на дальней стойке во время углового. Это первый гол 16-летнего нападающего с момента, когда он подписал контракт с Реалом.

На 70-й минуте тренер Палмейраса снял с игры бывшего игрока Динамо Дуду. Казалось, что дуэль завершится ничьей, но Мезенга в добавленное время оформил дубль. Ответный матч, в котором и определится обладатель трофея, состоится 9 апреля.