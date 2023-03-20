Барселона одержала победу над Реалом в центральном матче 26-го тура Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Для подопечных Хави матч начался катастрофически. Уже на 9-й минуте встречи Араухо отправил мяч в свои ворота. До перерыва хозяева смогли исправить ситуацию и сравнять счет. Под занавес первого тайма Серхи Роберту отличился голом.

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Вторая половина игры началась с опасных атак Барселоны. Хозяева имели отличные шансы выйти вперед, но все попытки были тщетны. Карло Анчелотти сделал несколько замен, после которых Реал забил в ворота Тер Штегена, но ВАР разглядел офсайд в Асенсио. В добавленное время каталонцам удалось одержать победу. Кессье своим голом поставил точку в матче.

Барселона занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Хави опережают мадридский Реал, который находится на второй строчке, на 12 пунктов.

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