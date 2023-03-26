Испания разгромила Норвегию в первом туре квалификации на Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Луис де ла Фуэнте, заменивший Луиса Энрике, проводил первый поединок во главе "Фурии Рохи". Подопечные сумели его быстро осчастливить, ведь уже на старте Ольмо результативно замкнул прострел Бальде.

Испания разгромила Норвегию в первом матче после ухода Энрике – 32-летний форвард Эспаньола оформил исторический дубль

Счет был скользким, Норвегия пыталась давить, но сработала замена испанцев. Хоселу отличился быстрым дублем. Это позволило ему стать старейшим футболистом за последние 17 лет, забившим в дебютном матче, и первым вышедшим на замену и оформившим дубль за Испанию в официальном поединке.