Шотландия без особых проблем обыграла Кипр в квалификации к ЧЕ-2024. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Отбор к Евро-2024, 1-й тур

Шотландия – Кипр – 3:0

Голы: Макгинн, 21, Мактоминай, 87, 90+3

Удаление: Иоанну, 90+5 (Кипр)

Хозяева преобладали в течение всего поединка. Это конвертировалось в гол Макгинна на экваторе первого тайма. Дожать удалось благодаря Мактоминаю. Хавбек МЮ оформил дубль в конце дуэли.

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Впереди у Шотландии непростая дуэль с Испанией во втором туре отбора. Кипр проведет товарищескую встречу со сборной Армении, которую тренирует Александр Петраков.