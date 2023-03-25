Дубль игрока Ман Юнайтед в видеообзоре матча Шотландия – Кипр – 3:0
25 марта 2023 - Читати українською
Шотландия без особых проблем обыграла Кипр в квалификации к ЧЕ-2024. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Отбор к Евро-2024, 1-й тур
Шотландия – Кипр – 3:0
Голы: Макгинн, 21, Мактоминай, 87, 90+3
Удаление: Иоанну, 90+5 (Кипр)
Хозяева преобладали в течение всего поединка. Это конвертировалось в гол Макгинна на экваторе первого тайма. Дожать удалось благодаря Мактоминаю. Хавбек МЮ оформил дубль в конце дуэли.
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Впереди у Шотландии непростая дуэль с Испанией во втором туре отбора. Кипр проведет товарищескую встречу со сборной Армении, которую тренирует Александр Петраков.
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