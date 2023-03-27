Дулуб все еще имеет действующий контракт со Львовом, хотя у команды уже есть новый тренер, – СМИ
Тренер Олег Дулуб юридически все еще остается наставником Львова.
Несмотря на то, что Львов на своих официальных ресурсах сообщил об отставке Дулуба, белорусский специалист до сих пор не разорвал соглашение с клубом, информирует ТаТоТаке.
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До 2 апреля Львов должен юридически закрыть этот вопрос. Контракт Дулуба с тренером рассчитан до лета 2024 года. Белорусу должны выплатить зарплату за несколько месяцев (согласно договору) и закрыть долг перед ним, чтобы окончательно отправить в отставку Олега Дулуба.
Напомним, что 21 марта Львов объявил о назначении Анатолия Бессмертного на должность главного тренера команды.
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