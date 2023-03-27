Несмотря на то, что Львов на своих официальных ресурсах сообщил об отставке Дулуба, белорусский специалист до сих пор не разорвал соглашение с клубом, информирует ТаТоТаке.

Львов объявил о назначении нового-старого наставника

До 2 апреля Львов должен юридически закрыть этот вопрос. Контракт Дулуба с тренером рассчитан до лета 2024 года. Белорусу должны выплатить зарплату за несколько месяцев (согласно договору) и закрыть долг перед ним, чтобы окончательно отправить в отставку Олега Дулуба.

Напомним, что 21 марта Львов объявил о назначении Анатолия Бессмертного на должность главного тренера команды.

"Послухався тренера, побіг у центр і забив": рятівник Львова – про важкий матч із Кривбасом та очікування Динамо