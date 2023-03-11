Главный тренер "орлят" Леонардо Семпличи прокомментировал победу над "нерадзурри" (2:1) в матче 26-го тура итальянской Серии А.

"Победа над Интером случается не каждый день. Отличный матч получился. Защищались всей командой.

Победный пенальти имени Коваленко в видеообзоре матча Специя – Интер – 2:1

После того, как получили ответный гол, я думал, что будет ничья. Но ребята смогли забить еще один мяч, это полностью их заслуга, не моя.

Мы завоевали очень важные три очка. У нас молодая, но растущая команда, постараемся работать в похожем стиле, чтобы добывать результаты", – цитирует Семпличи Football Italia.

Напомним, одним из героев этого поединка стал полузащитник Виктор Коваленко: украинец вышел на замену в середине второго тайма и при счете 1:1 заработал пенальти, который принес победу Специи.

К слову, после прихода на тренерский мостик Леонарда Семпличи, "орлята" пока не знают вкуса поражений – команда добыла две ничьи (с Удинезе и Вероной) и победу (над Интером). После 26-ти туров Специя в турнирной таблице Серии А идет семнадцатой, набрав 24 очка.

Коваленко заработал победный пенальти – Интер сенсационно проиграл Специи, прервавшей черную серию