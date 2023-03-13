"Я уже думал, сколько игр дисквалификации должны дать Бланко, а тут, всего лишь, желтую показали. Но, правда, Буяльский переигрывал.

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Я уже думал, что скорую надо вызывать, и не одну, а две. Так он орал и корчился, что аж страшно было. Но, в конце концов, все быстренько прошло.

Но у Бланко надо голову проверить, все ли у него в порядке. Ни с того, ни с сего такой фол. Честно говоря, здесь надо давать много игр дисквалификации", – сказал Леоненко в своем Telegram-канале.

Напомним, в конце матча Доминго Бланко жестко сыграл против Буяльского – аргентинский полузащитник СК Днепр-1 наступил на ногу игроку Динамо, который на тот момент уже находился без мяча. Главный арбитр встречи ограничился лишь "горчичником".

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