"Думал, что Буяльскому надо вызывать две скорые": Леоненко прокомментировал фол Бланко против хавбека Динамо
Экс-форвард Динамо, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко разобрал скандальный толчок от игрока днепрян.
"Я уже думал, сколько игр дисквалификации должны дать Бланко, а тут, всего лишь, желтую показали. Но, правда, Буяльский переигрывал.
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Я уже думал, что скорую надо вызывать, и не одну, а две. Так он орал и корчился, что аж страшно было. Но, в конце концов, все быстренько прошло.
Но у Бланко надо голову проверить, все ли у него в порядке. Ни с того, ни с сего такой фол. Честно говоря, здесь надо давать много игр дисквалификации", – сказал Леоненко в своем Telegram-канале.
Напомним, в конце матча Доминго Бланко жестко сыграл против Буяльского – аргентинский полузащитник СК Днепр-1 наступил на ногу игроку Динамо, который на тот момент уже находился без мяча. Главный арбитр встречи ограничился лишь "горчичником".
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