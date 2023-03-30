Ришарлисон и Кристиан Ромеро выдвинули Тоттенхэму ультиматум по поводу своего будущего в клубе, если Антонио Конте продолжить тренировать команду.

Об этом информирует Daily Mail, ссылаясь на слова аргентинского журналиста Гастона Эдула в интервью телеканалу TyC Sports. По словам Эдула, отношения Ришарлисона и Ромеро с Конте достигли предела.

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Считается, что шокирующая критика Конте в адрес своих бывших подопечных оттолкнула нескольких игроков "шпор", включая Пьера-Эмиля Хёйбьерга.

"Некоторые игроки поставили руководству клуба ультиматум. Кристиан Ромеро потребовал бы своей продажи в том случае, если бы Конте остался. Насколько я могу судить, то же самое произошло и с Ришарлисоном. Конте плохо обращался с ними не только в личных беседах, но и публично. После ухода Конте Ромеро намерен остаться в Тоттенхэме", – отметил Эдул, который имеет репутацию одного из лучших инсайдеров Аргентины.



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