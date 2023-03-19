Кубок Англии, четвертьфинал

Шеффилд – Блэкберн – 3:2

Голы: Галлахер, 24 (аг), Макберни, 81, Дойл, 90 – Бреретон, 21 (пен), Смодич, 60

Брайтон – Гримсби – 5:0

Голы: Ундав, 6, Фергюсон, 51, 70, Марч, 82, Митома, 90

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:1

Голы: Фернандеш, 75 (пен), 90, Забитцер, 77 – Митрович, 50

В воскресенье прошли очередные матчи Кубка Англии. Шеффилд с Блэкберном устроили голевую феерию. Неопределенность в матче продолжалась до последних секунд. Уже в добавленное время Дойл одержал победу для своей команды. Во втором матче команда Де Дзерби принимала клуб из четвертого дивизиона Гримсби. Брайтон порадовал своих фанатов результативной игрой. Пять мячей получил соперник от команды Де Дзерби.

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Манчестер Юнайтед спорил за путевку в полуфинал с Фулхэмом. У подопечных Тен Хага было преимущество в начале встречи, но в первом тайме не смогла воспользоваться ним. Забитых голов в первом тайме не было. Вместо этого вторая половина игры выдала результативной и напряженной. Митрович открыл счет в матче на 50-й минуте. Забитцер на 77 сравнял счет. А потом герой Фулхэма превратился в антигероя. Сначала Виллиан увидел перед собой красную карточку от арбитра, а через секунду и Митрович заработал удаление. То, что Фулхэм остался в меньшинстве, пошло на пользу Манчестеру Юнайтед. С пенальти Бруну Фернандеш удвоил преимущество своей команды. А уже в добавленное время португалец оформил дубль.

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