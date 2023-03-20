В преддверии встречи Бавария лидировала в Бундеслиге и казалось, что снова в Германии не будет интриги. Но Хаби Алонсо сумел настроить свою команду на эту игру, хотя не все шло по плану. Байер пропустил уже в середине первого тайма. Киммих вывел свою команду вперед. До перерыва счет на табло не изменился.

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Самое интересное осталось на второй тайм. Павар сфолил на Амине Адли, но судья поначалу подумал, что игрок Байера симулирует. Только с помощью ВАР удалось исправить ошибку. Пенальти успешно реализовал Паласиос. На 70-й минуте ситуация повторилась. Адли снова увидел перед собой желтую, но ВАР и на этот раз все исправил. А Паласиос второй раз точно пробил с 11 метров.

Байер после этой встречи набрал 37 очков. Команда Алонсо занимает восьмое место. Бавария переместилась на второе место с 52 баллами. Возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги Боруссия Д, имея в своем активе 53 пункта.

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