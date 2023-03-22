У обоих игроков небольшая простуда, из-за чего они пропустили вечернюю тренировку сборной Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

Сборная Украины официально проведет тайный матч с клубом АПЛ

Скорее всего, против Брентфорда Сидорчук и Цыганков не сыграют, но шансы сыграть против Англии в матче отбора к Евро-2024 остаются высокими.

Заметим, что игра с Брентфордом (которая состоится за закрытыми дверями) состоится уже завтра, 23 марта, а встреча с "тремя львами" – через три дня.

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