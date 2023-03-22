Два игрока сборной Украины могут не сыграть в тайном матче – шансы на поединок с Англией высоки
22 марта 21:13 - Читати українською
Полузащитники сборной Украины Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков вынужденно пропустят ближайший поединок "сине-желтых".
У обоих игроков небольшая простуда, из-за чего они пропустили вечернюю тренировку сборной Украины, сообщает официальный сайт УАФ.
Сборная Украины официально проведет тайный матч с клубом АПЛ
Скорее всего, против Брентфорда Сидорчук и Цыганков не сыграют, но шансы сыграть против Англии в матче отбора к Евро-2024 остаются высокими.
Заметим, что игра с Брентфордом (которая состоится за закрытыми дверями) состоится уже завтра, 23 марта, а встреча с "тремя львами" – через три дня.
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