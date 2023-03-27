Джеррард: Это первый раз, когда я не хотел, чтобы Англия победила
27 марта 2023 - Читати українською
Экс-полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард высказался относительно дуэли с Украиной в рамках отбора на Евро-2024.
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Легендарный капитан Ливерпуля удивил своих соотечественников, сделав заявление о поддержке Украины на Уэмбли.
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"В Украине играют неделю за неделей, надевая улыбки на лица. Думаю, что это первый раз, когда я не хотел, чтобы Англия победила", – сказал Джеррард в эфире Channel 4.
Напомним, после двух побед (над Италией и Украиной) Англия набрала 6 очков и единолично возглавляет группу С.
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