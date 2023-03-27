"С точки зрения сборной Украины это была фантастическая игра в исполнении Англии. Однако вы можете быть разочарованы, если вы являетесь тренером Мудрика.

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При всем уважении, но он все еще изучает игру. Ты же знаешь, что нужно держать Сака под правую ногу, нельзя позволить ему зайти под левую, потому что это его волшебная палочка. Как следствие, Букайо попал прямо в точку", – цитирует Джеррарда Mirror.

Напомним, Англия забила в ворота сборной Украины два сухих гола, один из которых записал на свой счет именно Сака.

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