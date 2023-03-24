Известный комментатор Дмитрий Джулай не видит проблемы в том, что УАФ не организовала трансляцию спарринга сборной Украины с Брентфордом Б (2:0).

"Товарищеская игра сборной без трансляции? Потому что это с клубом, потому что это, прежде всего, для тренера, которого поставили на один матч. Ему нужно попробовать хоть что-то сделать с этими футболистами. Я вообще не знаю, почему нужно требовать показывать такие матчи.

Пушка Судакова в видеообзоре матча Брентфорд – Украина – 0:2

Вот на сборах, когда команды играют. Мне даже интересно, что сказал бы Лобановский, если бы к нему пришли и рассказали, что мы будем показывать в YouTube все матчи на сборах, что бы он об этом подумал.

Пусть играют. У них самый важный матч в воскресенье будет. А этот… Я не понимаю, что даст болельщикам этот матч, если вы его увидите", – сказал Джулай на собственном YouTube-канале.

Напомним, победу над Брентфордом "сине-желтым" подарили голы Сватка и Судакова. Дуэль с Англией состоится 26 марта в 19:00 на Уэмбли.

Украина обыграла Брентфорд в тайном спарринге перед Англией – гол дебютанта принес Ротаню первую победу