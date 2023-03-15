Бывший арбитр, работавший на матчах Ла Лиги, Итурральде Гонсалес рассказал, что в сезоне 2010/11 Флорентино Перес требовал судить Реал так, как Барселону.

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"После матча против Депортиво [матч на Сантьяго Бернабеу в сезоне-2010/11, завершившийся победой Реала со счетом 6:1] мы вместе с помощниками покинули поле, и один человек хотел отвести меня в комнату. И мне сказали: "Я только прошу вас обращаться с нами так же как с Барсой". Это был представитель мадридского Реала. Я спросил его, шутит ли он, и сказал, что разговор окончен. Через полчаса об этом уже знал Технический судейский комитет.

Я обратил внимание на этот инцидент, мне это показалось очень серьезным. Но ничего не было. Такого со мной больше не случалось, ни один президент не приглашал меня в отдельную комнату. Тем человеком был Флорентино Перес. Есть протокол, я известил судейский комитет. Не собираюсь прятаться. У нас нет коррумпированных судей, мы выше этого", – цитирует бывшего арбитра Daily Mail.

Клубное телевидение Реала ответило на слова Итурральде четырехминутным видеороликом, в который вошли его ошибки против "сливочных" за 17 лет работы рефери в Ла Лиге. Во вступлении к видео говорится: "Это Итурральде Гонсалес, судья, наконец снявший маску и атаковавший Реал через СМИ".

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