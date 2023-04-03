"Я 10-15 раз смотрел повтор эпизода, когда арбитр Александр Омельченко назначил первый пенальти в ворота Металлиста 1925. Ни разу я не заметил даже намека на фол Курило против Пихаленка. Курило мяч "вытыкает", а Пихаленок бьется в его ногу – где здесь пенальти? Этот гол, как принято говорить, закрыл игру.

Это только начало водоворота чемпионской борьбы, ведь СК Днепр-1 отстает от Шахтера всего на очко. И это был второй матч матч СК Днепр-1, где возникают вопросы относительно решений арбитров в пользу днепрян. Неудаление Бланко в матче с Динамо, теперь этот пенальти. Вы думаете, этого никто не замечает? Поверьте, все, кто в омуте этой погони за 40 миллионами, все замечают.

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Если Днепр-1 любят арбитры, то Шахтер применяет свои методы. Тема переносов наболела в первом круге, а сейчас она снова становится актуальной. Все говорили о рейтинге и очках для Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Но сейчас все наши клубы из еврокубков вылетели. За рейтинг никто не борется, так что теперь пошла борьба за чемпионство, еврокубки. Словом, за "бабосики", за бонусы от УЕФА в следующем сезоне.

Шахтер матч со Львовом переставил на дату, которая выгодна "горнякам". Шахтер проведет эту перенесенную игру на Арене Львов между двумя матчами 20-го и 21-го тура УПЛ, которые команда Йовичевича также сыграет во Львове", – возмутился Вацко в эфире Вацко on air.

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