Я не скучаю по Барсе. Полагаю, что заслужил выбрать собственный финал. Полностью доволен решением завершить карьеру. Здоровый выбор для меня и команды. Когда много лет играешь важную роль, играешь каждые три дня, а потом все резко меняется, это большое потрясение. Размышлял над этим несколько недель, ни о чем не жалею.

Готов положить руку в огонь, что Барса не подкупала судей. Мы не знали, что клуб платил ему (Энрикесу Негрейре – прим.ред). Возможно, эти отчеты были бы полезны для тренеров, приезжающих из-за границы. А те, кто долго выступают в Примере сами должны понимать, чего ждать от конкретного рефери. Если вы действительно хотите подкупить арбитра, это очень легко – останьтесь с ним наедине и вручите конверт. Не вижу логики, чтобы удерживать на зарплате вице-президента судейского комитета. Заговоры и кампании… Мы уже привыкли.

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"Estamos totalmente acostumbrados a las conspiraciones y las campañas".



Piqué, sobre el Barça y el 'Caso Negreira'.



@elmonarac1 pic.twitter.com/u8en2jjQhD — Relevo (@relevo) March 14, 2023

Возвращение Месси в Барселону было бы экстраординарным. Лео выиграл Кубок мира, осуществил свою великую мечту, и теперь никто не может сомневаться, что он лучший в истории. Если Месси стремится продолжать конкурировать на топ-уровне, Барса – один из вариантов. В противном случае можно попробовать что-нибудь новое, например, МЛС.

У меня всегда были хорошие отношения с Лапортой. Думаю, все так и останется. Когда я уходил, результаты были далеко не лучшими. Я простой человек. Знал, что придется покинуть клуб, но хотел сохранить дружбу. Познакомился с прези еще в 2008-м, с тех пор между нами все было гладко.

Дело Дани Алвеса – это шок. Очень сложный вопрос, ведь многие годы знаю его. Хочу дождаться решения суда. В раздевалке вы делитесь всем и даже не можете представить себе такого. Тот случай, когда долго с кем-то дружишь, а потом выясняется, что совсем не знаешь человека. Если это правда, то нужно принимать строжайшее решение. Я был бы максимально негибким и очень жестким по отношению к таким людям. Все мы, и мужчины, и женщины должны уважать друг друга.

Шакира? Хочу, чтобы нашим детям было хорошо. Родители должны, прежде всего, защищать детей. Каждый принимает решение по своему усмотрению. Сын попросил меня поучаствовать в проекте Kings League. Я горжусь им. В школе вас не научат быть хорошим отцом. Стараюсь делать все правильно.

Si Piqué ya nos caía bien, su hijo Milan salió todavía más carismático y divertido ?

…

ES UN AMOR ??



Kings League pic.twitter.com/vrHda8KOK6 — W Deportes (@deportesWRADIO) January 7, 2023

Kings League? Спорт должен развлекать. Новые поколения хотят перемен, им не нравятся 90-минутные матчи. Они хотят, чтобы игры были короче и увлекательнее. Мы продали уже 70 тысяч билетов на полуфиналы Kings League и собираемся заполнить Камп Ноу. В день матча Роналдинью нас смотрели более 2 млн человек. Тогда как матч Примеры между середняками собирает 150-200 тысяч зрителей, и еще нужно платить. Однако, не стоит сравнивать нашу лигу с большим футболом, это разные миры.

Хотел бы присоединиться к Барселоне уже в другой роли. Мы должны сделать все, чтобы этот клуб был эталоном через 10-15 лет. Не только на поле, но и вне его. Но сейчас я настроен раскрыть максимальный потенциал Королевской лиги. Барса будет позже. Не хочу форсировать события.

Рубиалес не помогал Барси из-за моего контракта с Суперкубком Испании. Не жалею, что принимал в этом участие. О каком конфликте интересов вообще идет речь? Они рассказывают о благосклонности арбитров, но это бред. Я не выиграл ни одного Суперкубка после смены формата.

Барселона – фаворит чемпионской гонки. Мы демонстрируем отличные результаты, особенно в обороне, бьем рекорды. Чувствую себя частью команды. И очень горжусь ребятами.

Стимеры Kings League всех удивили. Они относятся к соревнованиям очень серьезно. Некоторые ребята рыдают после матчей, начинают работать с психологами из-за большого давления. Для них это нечто совершенно новое.

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