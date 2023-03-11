"У нас рынок перекошен. В Турции нам предлагали одного футболиста с зарплатой в 20 тысяч долларов. Нам нужно было усилить позицию в команде. Мы с генеральным директором, главой селекционного отдела и Юрием Вернидубом приехали, посмотрели. И говорим: "И это 20 тысяч?" Это было даже не 5 тысяч. Мы не делаем глупостей.

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Какая самая большая зарплата в Кривбассе? Есть 8 тысяч долларов. Но это единицы. Максимальная зарплата у Капича. Это потому, что он легионер, вы понимаете. Мы очень благодарны ему, что он приехал. На основную команду уходит примерно 30% нашего бюджета", – поделился в интервью FOOTBALL MANАGER Карамониц.



Напомним, что Кривбасс сыграет против Шахтера в рамках 17-го тура УПЛ. Встреча запланирована на 12 марта. Начало матча в 14:00 по киевскому времени.

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