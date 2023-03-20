"По поводу того, кто будет после Луческу. Шовковский или не Шовковский, у нас есть достаточно динамовских сердец, которые могут занять это место. Но готовы ли они? Очень легко говорить, о своей готовности, никогда не находясь в этой роли. Потом когда оказываешься в этой роли, появляется очень много моментов и вариантов, когда начинаешь объяснять, что что-то не получается, потому что ты не знал, что оно так.

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Даже если Луческу решит уйти в конце сезона, в Динамо должен прийти тренер, который имеет опыт работы в такой ситуации. Поэтому я, честно говоря, сомневаюсь, что руководство Динамо в такой ситуации доверит команду какому-то малоизвестному специалисту, который не имел до этого опыта. Мне кажется, что если Луческу решит уйти, то на его место придет человек, который имеет уже опыт. Но этот сезон Луческу 100% доработает", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

К слову, Луческу после поражения от Зари заявил, что готов уйти из Динамо в любой момент, если проблема неудачных результатов заключается в нем. Сейчас киевляне занимают лишь 4 место в УПЛ, а в Лиге Европы заняли последнее место, набрав 1 очко.

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