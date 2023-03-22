"Я обсуждал его с Каземиро, Винисиусом, Милитао. Они сказали мне, что Анчелотти исключителен, все его любят, он очень успешен. В ближайшее время увидим, придет он или нет. Конечно, есть высокая вероятность, что он придет, так что мы будем стремиться к тому, чтобы это скорее произошло.

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Мы с Гвардиолой шутили и обсуждали его приглашение в сборную Бразилии, но Пеп сказал, что шансов на это нет. Он недавно продлил свой контракт с Манчестер Сити, поэтому это исключено", – цитирует Эдерсона Marca.

Напомним, что пока у сборной Бразилии нет главного тренера. Команду к матчу против Марокко готовит временный наставник Мано Менезес. Имя Карло Анчелотти неоднократно связывалось с "селесао". Несмотря на то, что Федерация футбола Бразилии опровергла слухи, итальянский специалист все равно считается главным кандидатом на должность тренера сборной.

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