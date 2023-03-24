Болгария и Черногория открыли второй день отбора на чемпионат Европы 2024 года.

Отбор Евро-2024, 1 тур, группа G

Болгария – Черногория – 0:1

Гол: Крестович, 70

Черногория во времена независимости еще ни разу не выступала на крупных турнирах, а для болгар последним таким опытом был Евро-2004. Участники группы выглядят ровно, поэтому почти каждая команда имеет шанс пройти квалификацию.

Первый тайм оказался очень скучным и завершился "нулями". Только перед отдыхом Савич устроил боевик на подаче углового. Капитан черногорцев головой мощно ударил по воротам (сейв кипера), а вместо добивания ногой зацедил по лицу Антова. Судья оценил эпизод на желтую карточку.

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После перерыва гости также выглядели лучше и достигли своего на 70-й минуте. Сработали замены. Йовович и Йоветич вышли в перерыве, а затем организовали единственный гол. Первый перехватил неряшливую передачу Крастева, обыгрался со вторым и выкатил Крстовичу на пустые – 0:1.

Черногория спокойно держала преимущество, но подарила сопернику шанс на 90-й минуте. Голкипер уже никак не реагировал на удар Русева, как вдруг на линии ворот оказался Савич и совершил сумасшедший сейв. На угловых у владений Миятовича также начал твориться хаос, однако черногорцы с горем пополам забрали все 3 очка.

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