В субботу, 25 марта, стартовал первый тур квалификации на чемпионат Европы-2024 в группах D и I. Счет и обзор матчей читайте на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация. 1 тур

Группа D

Хорватия – Уэльс – 1:1

Голы: Крамарич, 28 – Броутхед, 90+3

Группа I

Андорра – Румыния – 0:2

Голы: Манн, 35, Алибек, 50

Удаление: Ребесс, 61 (Андорра)

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Хорватия сыграла первый домашний матч после завоевания бронзы ЧМ-2022. Честь поздравить своих любимцев выпала Сплиту. Перед матчем бывший защитник Днепра Иван Стринич получил памятную футболку с цифрой 49 – именно столько матчей уроженец этого города и воспитанник местного Хайдука сыграл за национальную сборную Хорватии. Последним клубом 35-летнего Ивана был Милан, а футбольную карьеру он уже завершил.

Соперником "клетчатых" стала обновленная сборная Уэльса, которая учится жить без ряда бывших звезд во главе с Гаретом Бейлом (вингер завершил карьеру в 33 года). Первый тайм прошел с преимуществом хорватов. Уорд сначала спасал, но дважды пропустил. Гол Перишича отменили из-за фола в атаке, но буквально тут же Крамарич ударом из-за пределов штрафной попал в нижний угол. 1:0 на 28-й минуте. Этот мяч стал единственным до перерыва.

У Уэльса был убийственный шанс отыграться на 60-й минуте. Джеймс оказался перед Ливаковичем, но без помех пробил мимо ближнего угла. Хорваты, думая о следующем выездном матче против Турции, откровенно перешли в эконом-режим. Но могли снимать все вопросы – Перишич с острого угла попал в перекладину. Расплата пришла на 90+3-й минуте – Броутхед с пределов вратарской сравнял счет. Разочарование Хорватии, радость валлийцев.

В поединке группы I Андорра принимала Румынию. На 35-й минуте нападающий Пармы Деннис Манн, когда-то интересовавшийся Динамо и Шахтер, ударом головой вывел гостей вперед. После перерыва Алибек реализовал выход один на один, удвоив преимущество Румынии. Тут же Андорра осталась вдесятером и все стало ясно. 0:2 – итог матча.