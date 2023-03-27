В понедельник, 28 марта, продолжился второй тур квалификации на чемпионат Европы-2024. Счета и обзор матчей в группах B и Е читайте на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация. 2 тур

Группа B

Ирландия – Франция – 0:1

Гол: Павар, 50

Нидерланды – Гибралтар – 3:0

Голы: Депай, 23, Аке, 50, 82

Удаление: Уокер, 51 (Гибралтар)

Группа E

Польша – Албания – 1:0

Гол: Свидерски, 41

Молдова – Чехия – 0:0

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В группе B Франция после победы над главным конкурентом поехала в Дублин. Вице-чемпионы мира открыли счет на старте второго тайма. Гол создал Бенжамен Павар. Защитник Баварии перехватил мяч у чужой штрафной, после чего роскошным ударом от перекладины поразил верхний угол! Это был первый удар в створ ворот на две команды. Ирландия имела классный шанс избежать поражения на 90-й минуте, но Меньян совершил чудо-сейв после удара Коллинза с нескольких метров. 0:1 – Франция с 6 очками возглавляет турнирную таблицу группу B.

Гибралтар в противостоянии с Нидерландами был обречен. "Оранье" после поражения от Франции ожидаемо отыгрались на аутсайдере. В первом тайме команда Кумана забила только раз – Депай головой открыл счет. После перерыва Аке тоже головой удвоил преимущество Нидерландов, а тут же Гибралтар остался вдесятером.

Все стало понятно, остался только один вопрос – сколько Нидерланды забьют в большинстве. Забили один – Натан Аке (!) оформил дубль. К слову, в старте Гибралтара вышел 41-летний нападающий Ли Каскьяро, несколько дней назад ставший самым возрастным игроком в истории отборов Евро.

Фернанду Сантуш дебютировал в сборной Польши в домашнем поединке группы E. "Кадра" в первом туре провалила игру с Чехией, а сегодня принимала Албанию. Казалось, первый тайм в Варшаве завершится нулями, но на 41-й минуте Свидерски после стандарта открыл счет. Полузащитник со второй попытки таки пробил мимо Стракоши. Этот гол стал единственным в матче. 1:0 – Фернанду Сантуш впервые выиграл с Польшей, набравшей дебютные очки в отборе.

Молдова в родных стенах пыталась отобрать очки у Чехии. Хозяевам пришлось обходиться без защитника Александрии Владислава Бабогло, которого не выпустили из Украины. Чехи забили в середине первого тайма, но VAR увидел офсайд. За весь матч гости нанесли полтора десятка ударов по воротам, но забить так и не смогли. 0:0 – Молдова создала мини-сенсацию, набрав второе очко в отборе и огорчив лидера группы.

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