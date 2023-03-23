Сборные Северной Македонии и Мальты встретились в первом туре квалификации к чемпионату Европы-2024. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация

Группа С, 1 тур

Северная Македония – Мальта – 2:1

Голы: Эльмас, 66, Чурлинов, 72 – Янкам, 85

Пока Англия била Италию в центральном матче первого тура группы С, в Скопье выясняли отношения другие соперники сборной Украины. Северная Македония, которая наделала проблем нашей команде на Евро-2020 и не пустила Италию на чемпионат мира-2022, принимала Мальту – главного аутсайдера квинтета.

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Первый момент создали именно мальтийцы, но дальний удар оказался очень неточным. Хозяева ответили прорывом Элифа Эльмаса – игрок Наполи прошел троих оппонентов, но не смог пробить. Зайков головой пробил выше после подачи углового, а после острого прострела Барди мяч чуть не влетел в ближний.

Казалось, гол в ворота Мальты постепенно назревал, но балканцы во второй половине тайма почему-то значительно снизили давление на ворота соперника. Более того, редкая контратака Мальты чуть не завершилась выходом один на один, однако Зайков ценой повреждения остановил соперника. Как следствие, нули после 45 минут в Скопье. Македонцы имели преимущество, но на гол ни одна из команд так и не наиграла.

На 59-й минуте Миовски заработал пенальти. Казалось. У VAR было другое мнение – желтая игроку Северной Македонии за симуляцию. Но вскоре хозяева забили. Миовски скинул на Эльмаса, который в касание мощно бахнул низом. Кипер Мальты не спас – 1:0.

Как это часто бывает, после первого пропущенного гола аутсайдер поплыл. Через несколько минут вышедший на замену Чурлинов качнул защитника и сильно пробил в ближний. Под занавес игры Янкам сократил отставание Мальты, затолкав мяч в ворота. Это был последний гол в матче. 2:1 – македонцы набрали первые очки в группе С.

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