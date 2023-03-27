Марку Силва был обвинен в неправомерном поведении за комментарии, которые он сделал после поражения своей команды в Кубке Англии от Манчестер Юнайтед (1:3).

Силва был удален во время игры из-за инцидента на 72-й минуте, в результате которого рефери Крис Кавана назначил пенальти в пользу Манчестер Юнайтед.

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Футбольная ассоциация (FA) утверждает, что комментарии Силвы после матча "представляют собой ненадлежащее поведение, поскольку подразумевают предвзятость и/или ставят под сомнение честность официального лица матча и/или наносят ущерб репутации игры".

45-летний Силва должен дать ответ на эти обвинения до среды, 29 марта. Об этом информирует ВВС.

Ранее в адрес тренера было выдвинуты обвинения в оскорбительном поведении по отношению к судейской бригаде кубкового матча с Манчестер Юнайтед. Сообщалось, что Силва бросил бутылку с водой в сторону помощника судьи.

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