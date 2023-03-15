Перед стартовым свистком матча с Наполи фанаты франкфуртского Айнтрахта заявили о себе дракой с итальянской полицией, поджогами автомобилей и разгромом ресторанов.

Неаполитанские власти боялись, что большая группа фанатов Айнтрахта спровоцирует беспорядки в городе. По этой причине продажа билетов на матч болельщикам из Германии была запрещена. Позже она стала доступна только тем болельщикам, которые родились или живут во Франкфурте.

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Как оказалось, опасения полностью оправдались. 600 представителей ультрас Айнтрахта разгромили рестораны на площади Пьяцца дель Джезу, подожгли несколько автомобилей и подрались с полицией. Об этом информирует Corriere dello Sport.

Сообщается, что немецким фанатам помогали ультрас бергамской Аталанты, которые считаются врагами для ультрас Наполи.

Полиция Неаполя смогла остановить побоище. Согласно источнику, турникеты на стадионе перед матчем Наполи – Айнтрахт будут открыты. Встреча начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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