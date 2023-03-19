Украинцы довольно по-разному провели субботний вечер – Миколенко стал соавтором решающего гола в ворота Челси, Яремчук снова опозорился, а Мудрик пропустил игру с Эвертоном.

Эвертон и Челси расписали результативную ничью (2:2), а Миколенко и Мудрик оказались по разные стороны баррикад. Михаил даже не появился на поле, тогда как Виталий не только вышел на замену, но и отдал передачу на второй гол.

Челси потерял очки с Эвертоном – страх Мудрика, конкурент Миколенко привез пенальти, решающий предассист украинца

А вот Роман Яремчук лишил Брюгге шансов забить хотя бы гол, не реализовав стопроцентную возможность. Украинец мог сравнять счет, но его команда таки уступила Кортрейку.