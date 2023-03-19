Фанаты Челси разъярены из-за Мудрика, новый клуб для форварда сборной Украины, перелом Миколенко поразил Англию
19 марта 17:12 - Читати українською
Украинцы довольно по-разному провели субботний вечер – Миколенко стал соавтором решающего гола в ворота Челси, Яремчук снова опозорился, а Мудрик пропустил игру с Эвертоном.
Эвертон и Челси расписали результативную ничью (2:2), а Миколенко и Мудрик оказались по разные стороны баррикад. Михаил даже не появился на поле, тогда как Виталий не только вышел на замену, но и отдал передачу на второй гол.
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А вот Роман Яремчук лишил Брюгге шансов забить хотя бы гол, не реализовав стопроцентную возможность. Украинец мог сравнять счет, но его команда таки уступила Кортрейку.
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