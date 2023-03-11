"Нерадзурри" набрали жалкое очко в трех последних гостевых матчах Серии А – ничья с Сампдорией, поражения от Болоньи и Специи.

Победный пенальти имени Коваленко в видеообзоре матча Специя – Интер – 2:1

После неудачи с "орлятами" Симоне Индзаги и группа игроков Интера решилась подойти к трибуне своих фанатов, информирует La Gazzetta dello Sport. Чалханоглу даже решил задобрить публику футболкой. Фанаты такой жест не оценили, швырнув подарок назад (Хакан смиренно натянул его на себя).

Los jugadores encararon la puteada de los que viajaron a Spezia pic.twitter.com/7PpnQ5Pka3 — Tío interlatam (@interlatam) March 11, 2023

Болельщики Интера в грубой форме посоветовали команде не устраивать никакие подачки, а показывать достойный фуутбол. Во вторник (14 марта) подопечные Симоне Индзаги сыграют ответный матч 1/8 финала ЛЧ на поле Порту, где нельзя допускать нового гостевого провала. Миланцы имеют один гол форы благодаря домашней победе.

Коваленко заработал победный пенальти – Интер сенсационно проиграл Специи, прервавшей черную серию