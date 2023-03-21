Фанаты Месси устроили давку, чтобы увидеть кумира: видео хаоса
Нападающий сборной Аргентины Лео Месси пользуется невероятной популярностью на родине.
Конечно, после триумфа на чемпионате мира в Катаре популярность игроков "альбиселеста" в своей стране возросла, но любовь к главной звезде команди переросла в безумие.
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Лео Месси приехал в Аргентину на матчи сборной. Вечером он решил провести время в ресторане вместе со своей семьей. Фанаты окружили заведение, начали петь и перекрыли выход, мешая нападающему вернуться домой.
Напомним, что Аргентина в международную паузу проведет две товарищеские встречи. Подопечные Скалони сыграют против Панамы 24 марта, а четыре дня спустя против Кюрасао.
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