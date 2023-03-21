Конечно, после триумфа на чемпионате мира в Катаре популярность игроков "альбиселеста" в своей стране возросла, но любовь к главной звезде команди переросла в безумие.

Аргентина объявила заявку на матчи против Панамы и Кюрасао

Лео Месси приехал в Аргентину на матчи сборной. Вечером он решил провести время в ресторане вместе со своей семьей. Фанаты окружили заведение, начали петь и перекрыли выход, мешая нападающему вернуться домой.

Lionel Messi trying to leave a restaurant in Argentina last night



(via @AndresLacouture)pic.twitter.com/xI1fWy6Xpa — ESPN FC (@ESPNFC) March 21, 2023

La gente afuera del restaurant Don Julio (Palermo), cantando mientras Lionel #Messi cena con su familia.



Una locura total., pic.twitter.com/TwSNcNayeE — Veronica Brunati (@verobrunati) March 21, 2023

Напомним, что Аргентина в международную паузу проведет две товарищеские встречи. Подопечные Скалони сыграют против Панамы 24 марта, а четыре дня спустя против Кюрасао.

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