Слухи о том, что аргентинец может покинуть столицу Франции, очень возмущают ультрас столичного клуба. Они уже не в первый раз показывают свое отношение к звезде ПСЖ. Перед матчем с Лионом во время объявления состава парижан с трибуны раздавался свист, когда на табло появилась фотография Лео Месси.

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Напряжение между аргентинцем и ультрасом ПСЖ длится долгое время. Месси не подходит к трибунам, как это делают другие футболисты столичного клуба, в конце матчей. Напомним, что встреча между парижанами и Лионом начнется в 21:45 по киевскому времени.

Messi was whistled again by the “small team” supporters in France. pic.twitter.com/Br8GNabePb — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) April 2, 2023

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