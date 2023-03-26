Товарищеские матчи

Германия – Перу – 2:0

Голы: Фюлькруг, 12, 33

Грузия – Монголия – 6:1

Голы: Волков, 15, Чекветадзе, 56, 58, Лобжанидзе, 70, Беридзе, 88, Зивзивадзе, 90 – Балженьям, 30

Бесславно выбыв из чемпионата мира 2022 года, Германия начала серию товарищеских матчей в рамках подготовки к Евро-2024, который она организует. Для первого спарринга была выбрана сборная Перу. Открытие сезона в Бундеслиге, центрфорвард бременского Вердера Никлас Фюлькруг подтвердил свой статус нового любимца публики. Подопечные Флика открыли счет уже на 12 минуте матча. Завладев инициативой, немцы удвоили свое превосходство очень быстро. На 33-й минуте Фюлькруг оформил дубль. Никлас дебютировал за сборную только в ноябре 2022 года, а сейчас в его активе 5 матчей и 5 голов!

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Во втором тайме Германия продолжила давить на своего соперника. Команда нанесла 17 ударов по воротам Гальеса. Лучший момент забить был у Кая Хаверца на 67 минуте. Арбитр матча назначил пенальти, но игрок Челси не реализовал его, попав в штангу. Все попытки немцев довести счет встречи до разгромного провалились, но все равно они праздновали победу.

Грузия на своем поле принимала Монголию. После стартового свистка у гостей было несколько хороших моментов, которые не удалось реализовать. Грузины быстро пришли в себя и уже на 15 минуте открыли счет. Балженьям до перерыва сравнял цифры на табло, дав своей команде надежду, но ложную. Все интересное осталось на вторую половину игры. Подопечные Вилли Саньоля действовали острее, что принесло результат. Чекветадзе оформил два гола на 56 и 58 минутах, что придало команде уверенность. Монголия не смогла оправиться от быстрых голов, пропустив до конца встречи еще трижды.

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