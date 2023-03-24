"Мне вспоминается матч с англичанами более чем десятилетней давности, когда на поле соперника Коноплянка забил сумасшедший мяч. Он у меня до сих пор перед глазами. Тогда украинская сборная сыграла вничью, 1:1. На стадионах в Англии обычно царит классная футбольная атмосфера, и я уверен, что 90-тысячный Уэмбли во время матча с Украиной будет заполнен до отказа.

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Большинство наших ребят в такой атмосфере давно не играли, поэтому испытать себя в поединке с такой топовой командой, как сборная Англии, будет очень интересно. Не буду оценивать нынешние возможности наших сборников, играющих в чемпионате Украины, как и говорить о его настоящем, но в нашей национальной команде есть футболисты, которые выступают на достаточно высоком уровне в ведущих футбольных странах Европы - Зинченко, Миколенко, Малиновский.

Выступая в топ-чемпионатах, все они всегда играют на классных стадионах при безумной атмосфере. Это те лидеры, которые на данном этапе должны повести за собой своих партнеров по сборной", – рассказал Федецкий в интервью UA-Футболу.

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