Феерия защитников во главе с Канселу в видеообзоре матча Бавария – Аугсбург – 5:3
12 марта 00:11 - Читати українською
Бавария обыграла Аугсбург в рамках 24-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
15’ Жоау Канселу
19’ Бенжамен Павар
35’ Бенжамен Павар
45’ Лерой Сане
74’ Альфонсо Дэвис
Мергим Бериша 60’
Ирвин Кардона 90+3’
15’ Жоау Канселу
19’ Бенжамен Павар
35’ Бенжамен Павар
45’ Лерой Сане
60’ Мергим Бериша
74’ Альфонсо Дэвис
90+3’ Ирвин Кардона
По итогам тура Бавария вернула себе единоличное лидерство. Это стало возможным благодаря собственной победе и осечке дортмундской Боруссии, которая не сумела обыграть Шальке – одну из самых худших команд чемпионата.
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Игру против Аугсбурга сделали защитники мюнхенцев – Павар оформил дубль, Канселу забил дебютный гол за Баварию и отдал ассиссит на Альфонсо Дэвиса. Ради зрелищности защитники и сопернику позволили трижды огорчить Зоммера.
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