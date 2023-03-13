Эредивизия, 25 тур

Фейеноорд – Волендам – 2:1

Голы: Хименес, 52, Мираны, 74 (аг) – Ван Миген, 12

Начало матча оказалось для хозяев нервным. Фейеноорд пропустил уже на 12 минуте встречи. Волендам удачно воспользовалась скоростной атакой. Подопечные Арне Слота просто не отходили от штрафной соперника. Попытки отыграться не принесли никакого результата в первом тайме, хотя опасные моменты Фейеноорд создавал регулярно.

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Во второй половине матча хозяева продолжали давить на ворота гостей. На 52 минуте встречи Хименес сравнял счет благодаря ошибке защитников Волендама. Через короткий промежуток Фейеноорд вышел вперед. И снова помогли соперники. Мирани забил гол в свои ворота.

Фейеноорд занимает первое место в турнирной таблице Эредивизии, имея 58 очков. Напомним, что Шахтер сыграет против нидерладской команды в рамках 1/8 финала Лиги Европы 16 марта.

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